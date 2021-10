Il prof di Tik Tok, Sandro Marenco: nonostante i problemi, noi insegnanti ci siamo comunque

“Io credo che il popolo scolastico, e insieme metto dentro tutto il personale Ata e quello docente, è sempre pronto a fare in modo che la scuola funzioni”. Sono le parole di Sandro Marenco, insegnante e influencer, autore del volume Dillo al prof, che è stato con noi in occasione della kermesse dedicata alla Giornata mondiale dell’insegnante.

“Il ministro dell’Istruzione ha a disposizione una squadra di lavoratori che è sempre pronta a dare il massimo – continua -. C’è davvero una sorta di magia a scuola, come diceva la maestra Mery, sembriamo drogati quando entriamo in classe, perché è lì il segreto: tutto quello che c’è attorno, che sia Green pass o che sia formazione, spesso noi lo subiamo, ma ci siamo comunque, è questo il grande valore della scuola italiana“.

E ancora: “Nonostante si sia persa l’autorevolezza del ruolo, nonostante i problemi del precariato, noi continuiamo a esserci, e continuiamo a esserci con lo stesso entusiasmo, sebbene facciamo sempre più fatica a ricreare quell’energia positiva attorno a noi che ci serve. Non è un’idea romantica – aggiunge ispirato – se tu entri in classe e non sei davvero un faro e non cerchi di fare innamorare i tuoi alunni al bello della vita e al bello della tua materia, tu non hai fatto il tuo lavoro, tu hai solo trasmesso una nozione da un libro a una persona, ma per quello non c’è bisogno di noi. Vessati o protetti, noi ci sentiamo parte di un progetto più di quanto dall’alto non ci si renda conto”.

La kermesse pomeridiana

La kermesse della mattina

La kermesse della “Tecnica della Scuola”

Nella mattinata di martedì, dalle ore 11.00, abbiamo dialogato sul tema Il mestiere del docente, dalla passione della prima cattedra al logoramento dei lunghi anni di precariato con interventi e interviste a molti ospiti, tra cui l’attrice Lucia Sardo, la scrittrice Cristina Cassar Scalia e l’attore del duo comico Ficarra&Picone, Valentino Picone.

Durante il talk, sono intervenuti in diretta Maria Zambrotta e Daniele Manni, docenti e vincitori del Global Teacher Award, la scrittrice e insegnante Marinella Fiume e il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, invece, si è discusso su: La carriera del docente, dal ruolo alla pensione, tra slanci pedagogici e delegittimazioni. In apertura la video intervista alla scrittrice Dacia Maraini e a seguire gli interventi di Francesco Costa, giornalista e vice direttore del Post e Paolo Maria Noseda, scrittore e interprete (Che tempo che fa, Raitre). Sono intervenuti in diretta: il sociologo Gianluca Argentin, i docenti e influencer Maria Ruggi, Sandro Marenco e Adriano Di Gregorio.

A moderare gli incontri Alessandro Giuliani, direttore della Tecnica della Scuola, e la redattrice Carla Virzì.