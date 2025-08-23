Il progetto pedagogico: un filo che unisce la crescita dei bambini e dei ragazzi

Il progetto pedagogico non è solo un documento: è l’anima di ogni percorso educativo, la bussola che orienta insegnanti ed educatori nel loro compito più importante — accompagnare la crescita dei bambini e dei ragazzi.

Al nido, aiuta a creare un ambiente di cura e fiducia, dove i più piccoli imparano a conoscere sé stessi, gli altri e il mondo attraverso le prime esperienze.

Alla scuola dell’infanzia invece guida le attività che stimolano linguaggio, creatività e competenze relazionali, valorizzando l’unicità di ogni bambino.

Mentre alla scuola primaria dà coerenza e senso all’apprendimento, favorendo inclusione e continuità educativa, e getta le basi per l’autonomia nello studio.

Alla scuola secondaria di primo grado (medie) sostiene i ragazzi in una fase delicata di cambiamento, aiutandoli a costruire la propria identità, a sviluppare senso critico e capacità relazionali.

Alla scuola secondaria di secondo grado (superiori) invece accompagna i giovani verso il futuro, offrendo strumenti per orientarsi, scegliere consapevolmente, coltivare passioni e competenze spendibili nella vita adulta.

Quindi in ogni grado di scuola, il progetto pedagogico assicura coerenza e continuità nel percorso formativo, valorizza i bisogni e le potenzialità di ciascuno, rende l’educazione un processo intenzionale e ricco di senso. Perché educare non significa solo trasmettere conoscenze, ma costruire insieme persone consapevoli, autonome e responsabili.

Per tutti questi motivi, sarebbe più che essenziale ripensare la necessità del progetto pedagogico in ogni grado scolastico, non come un adempimento burocratico ma come un elemento fondamentale per dare valore e direzione al nostro sistema educativo. Solo così, garantendo una visione coerente e continua attraverso le varie fasi della crescita, possiamo davvero rispondere alle esigenze di ogni singolo alunno, sostenendo il suo sviluppo integrale, dalle prime esplorazioni alla costruzione del futuro.

Ripensare al progetto pedagogico significa investire nel valore dell’educazione, affinché essa possa diventare, per tutti, un’opportunità di crescita autentica e consapevole. È fondamentale, inoltre, che il progetto pedagogico venga redatto da chi ne ha la competenza, ossia il pedagogista, che, in equipe con i docenti e altre figure professionali, può garantire una progettazione educativa mirata e inclusiva, in grado di rispondere alle reali necessità di ogni studente.

Caterina Stronati