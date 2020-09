Il ritorno a scuola contagerà tutti i bambini: lo dichiara la governatrice di Madrid

Secondo la governatrice dell’area Madrid, tutti i bambini che rientreranno a scuola nei prossimi mesi saranno contagiati dal coronavirus, precisando inoltre che sono state prese tutte le misure per rendere le scuole “luoghi molto sicuri”.

Tuttavia, secondo sempre la governatrice, “è probabile che nel corso dell’anno scolastico tutti i bambini in un modo e nell’altro”, saranno infettati dal Covid-19. “Potrebbe avvenire nel fine settimana con la famiglia o al parco nel pomeriggio o da un compagno di classe. Semplicemente non lo sappiamo perché il virus può essere ovunque”.

La agenzie non specificano quali misure a questo punto il governo spagnolo intenderebbe prendere, mentre appare singolare una dichiarazione così tanto allarmistica, nonostante le assicurazioni che per rendere le scuole “luoghi molto sicuri” tutti i provvedimenti necessari saranno presi.

In Spagna inoltre sono cominciati i test sierologici su 100.000 dipendenti scolastici, mentre le famiglie si preparano per un ritorno scaglionato a scuola nei prossimi giorni. I sindacati degli insegnanti hanno criticato il breve preavviso dato per il test, che ha portato a enormi code.