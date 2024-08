Immissioni in ruolo 2024/25, sono 45.124 i posti disponibili per infanzia, primaria e secondaria – PUBBLICATO IL DECRETO

Immissioni in ruolo 2024/25, sono 45.124 i posti disponibili per infanzia, primaria...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il 14 agosto il decreto n. 158 del 31 luglio 2024 per la gestione delle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025.

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 45.124 posti, come ripartiti nell’allegato B.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate tramite procedure informatizzate. Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell’individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.

L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Oltre all’allegato B, il decreto è corredato anche dall’allegato A contenente indicazioni operative per le nomine.

ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO