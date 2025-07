Immissioni in ruolo 2025, per i docenti si parte subito con la fase ordinaria e si prosegue in agosto con la procedura straordinaria

Immissioni in ruolo 2025, per i docenti si parte subito con la...

È tempo, in attesa di conoscere il contingente delle imissioni in ruolo docenti dell’anno scolastico 2025/2026, di procedere con la compilazione telematica di accettazione delle immssioni in ruolo. Si parte subito con la fase propedeutica di accettazione della fase ordinaria delle immissioni in ruolo, terminata questa fase ordinaria, verificata la disponibilità dei posti residuati rispetto il contingente approvato, ci sarà la procedura straordinaria per le assunzioni sui posti di sostegno da GPS I fascia ed elenchi aggiuntivi e la successiva eventuale mini call veloce.

Fase ordinaria immissioni in ruolo

La fase ordinaria delle immissioni in ruolo docenti prevede la suddivisione dei posti comuni e di sostegno definiti nel contingente delle assunzioni, nel 50% per le graduatorie di merito regionali attualmente vigenti e nel 50% per le GaE.

In buona sostanza si parte già subito, come è già stato disposto dall’USR Lombardia, con l’accettazione o rinuncia al ruolo, come azione propedeutica alla fase ordinaria delle assunzioni. A tal proposito invitiamo tutti i nostri lettori di fare attenzione alle disposizioni degli Uffici scolastici regionali per rispondere all’accettazione delle immissioni in ruolo, per poi partecipare alla scelta della provincia e a quella della sede.

È presumibile che per le immissioni in ruolo da GaE e da GM, posti comuni e posti sostegno, si debba concludere tutto l’iter entro e non oltre il 31 luglio 2025. Quindi subito dopo l’accettazione del ruolo, si prevede che dal 17 al 30 luglio, ci sarà la finestra temporale per scelta della provincia e scelta della sede per il ruolo 2025/2026.

Fase straordinaria sui posti sostegno

Per quanto riguarda esclusivamente i posti di sostegno residuati dalla fase ordinaria delle immissioni in ruolo, ci sarà una procedura straordinaria a livello provinciale per chi è inserito in GPS I fascia sostegno ADAA, ADEE, ADMM e ADSS, oppure nelle stesse classi di concorso è inserito in elenco aggiuntivo, per le imssioni in ruolo con contratto a tempo determinato. Questa fase provinciale straordinaria sarà aperta dal 1 al 13 agosto (per coloro che avranno espresso le 150 preferenze dal 17 al 30 luglio finalizzate all’immissione in ruolo con contratto a tempo determianto), ovvero in questo periodo verrà aperta la finestra temporale per l’immissione in ruolo telematica dalla prima fascia GPS sostegno. Nei posti eventualmente residuati da questa fase, si apre la procedura della mini call veloce 2025/2026.

Nella mini call veloce l’aspirante al ruolo può presentare domanda in una sola regione diversa (o anche la stessa) di quella in cui si trova inserito in GPS, indicando una o più province della regione scelta. La finsetra temporale per presentare istanza per la mini call veloce è dal 14 al 18 agosto, con esiti entro e non oltre il 21 agosto 2025.