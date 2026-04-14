Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali – DIRETTA ore 16:00

Qual è lo stato dell’arte per le future immissioni in ruolo 2026/2027? Ci sono novità sul piano dei numeri e sul prossimo contingente? In cosa consiste la novità degli elenchi regionali redatti per consentire il massimo della copertura delle immissioni in ruolo 2026/2027? Quali saranno i concorsi da cui attingere per le prossime immissioni in ruolo in fase ordinaria e quali in fase straordinaria con gli elenchi regionali?
Con quale punteggio si verrà inseriti negli elenchi regionali 2026/2027?
Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 14 aprile alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.