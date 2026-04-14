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14.04.2026

Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali – DIRETTA ore 16:00

Redazione
Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Qual è lo stato dell’arte per le future immissioni in ruolo 2026/2027? Ci sono novità sul piano dei numeri e sul prossimo contingente? In cosa consiste la novità degli elenchi regionali redatti per consentire il massimo della copertura delle immissioni in ruolo 2026/2027? Quali saranno i concorsi da cui attingere per le prossime immissioni in ruolo in fase ordinaria e quali in fase straordinaria con gli elenchi regionali?
Con quale punteggio si verrà inseriti negli elenchi regionali 2026/2027?

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 14 aprile alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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