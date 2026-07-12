Immissioni in ruolo 2026, nella fase di scelta delle sedi, conviene inserire solo alcune scuole o tutte?

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Per tutte le informazioni utili, i posti, la ripartizione e le procedure di immissione in ruolo, siamo stati in diretta venerdì 10 luglio alle ore 17:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda.

Nella fase di scelta delle sedi, conviene inserire solo alcune scuole o tutte?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Il consiglio è quello di inserire il maggior numero di sedi possibile. Non indicare una scuola equivale a rinunciare alla nomina qualora quella fosse l’unica sede rimasta disponibile al proprio turno; in tal caso, si perderebbe il diritto all’assunzione in ruolo”.