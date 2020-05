Immissioni in ruolo con la call veloce: requisiti, domande e tempistica

Nella giornata del 25 maggio, organizzazioni sindacali e Ministero dell’Istruzione si sono incontrate per parlare dell’assunzione dei docenti tramite call veloce, in vista del prossimo decreto ministeriale.

Ricordiamo che la call veloce è prevista dall’art.1 comma 17 della legge 159 del 20 dicembre 2019 (decreto scuola) e si tratta di una domanda volontaria per essere immessi in ruolo, avendo ovviamente i requisiti.

Chi può chiedere la call veloce

Come riporta il sito Flc Cgil, possono richiedere l’assunzione in ruolo tramite call veloce:

soggetti inseriti nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo del personale docente ed educativo

soggetti inseriti in GAE

Nella pratica, ciò significa che i posti sui quali si effettueranno le assunzioni della call veloce sono quelli che, una volta ultimate le operazioni annuali di immissione in ruolo, risultano ancora vacanti e disponibili.

Tale disponibilità dei posti vengono rese pubbliche sui siti internet dei rispettivi uffici scolastici, in maniera da consentire la presentazione delle istanze da parte degli interessati

Come presentare le domande per la call veloce

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, è utile specificare che i docenti inseriti nelle graduatorie di merito utili alle immissioni in ruolo posso presentare la domanda per una sola regione diversa da quella in cui sono inseriti.

Inoltre, è possibile indicare la provincia o le province di destinazione (della regione prescelta), fornendo anche l’ordine di preferenza tra le diverse province.

I docenti inseriti delle GAE, in alternativa alla domanda per un’altra regione (con le possibili opzioni provinciali già descritte sopra), possono presentare istanza per altre province della stessa regione in cui sono già collocati.

Chi intende partecipare deve indicare i posti, ovvero la classe di concorso e tipologia di posto, oltre alle graduatorie di provenienza che danno l’accesso alla call veloce.

Ogni docente partecipa con il punteggio, le preferenze e le precedenze già acquisite a sistema e che derivano dalla graduatoria di provenienza.

Tempi per la presentazione delle domande per la call veloce

Le istanze dovranno essere presentate entro 5 giorni dall’apertura della funzione presente su un’apposita piattaforma ministeriale.

Bisogna specificare che la call veloce potrà partire solo dopo che gli uffici scolastici avranno ultimato le procedure di immissioni in ruolo annuali, in maniera da avere la ricognizione dei posti residui.

La pubblicazione delle graduatorie di della call veloce e l’intero processo di assunzione degli interessati dovrà concludersi entro il 10 settembre dell’anno scolastico di riferimento, con immissioni in ruolo che avranno decorrenza giuridica dal 1 settembre.

Call veloce: ripartizione delle assunzioni

Le assunzioni, infine ricordiamo, sono disposte rispettando la ripartizione al 50% tra graduatorie di merito e GAE.

Per le graduatorie concorsuali si seguirà il seguente ordine:

a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami nell’ordine temporale dei bandi

b) graduatorie dei concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine dei bandi

c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei bandi

Chi ottiene l’assunzione in ruolo, all’esito positivo del periodo di prova e formazione, decadranno da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari di altre procedure nelle quali siano inseriti.