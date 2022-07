Immissioni in ruolo da GM del concorso straordinario bis, posti accantonati

“Il Mef ha autorizzato il 100% dei posti disponibili e vacanti per le immissioni in ruolo, per tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Di tutti questi posti ce ne sono alcuni che saranno accantonati proprio per il concorso straordinario bis,” lo spiega il nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara, nel corso dell’appuntamento di Tecnica risponde LIVE del 19 luglio.

“Le persone che avranno la fortuna di affrontare il colloquio della prova orale del concorso straordinario bis – continua l’esperto – potranno quindi essere immesse in ruolo già nell’anno scolastico 2022-2023 in quei posti accantonati, ma soltanto a seguito dell’intera procedura di abilitazione, incluso l’anno di prova”.