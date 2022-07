Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps prima fascia, Cspi dà l’ok alla procedura straordinaria ma non si parli di ‘prova disciplinare’

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso, con voto unanime, parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Innanzitutto ricordiamo che per l’anno scolastico 2022-2023 i docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno iscritti in graduatorie Gps di prima fascia potranno essere immessi in ruolo con procedura straordinaria prevista dal DL Sostegni bis.

Ecco infatti cosa stabilisce l’articolo 5 ter del DL 228/2021:

Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall’acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.124.

Il parere del Cspi

Il CSPI accoglie positivamente la proroga dell’applicazione della procedura che riguarda le assunzioni sui posti vacanti e disponibili nelle scuole per l’anno scolastico 2022/23, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.

Tuttavia precisa che l’espressione prova disciplinare (presente nell’articolo 59 del decreto-legge 73/2021) non è coerente con il profilo del docente su posto di sostegno.