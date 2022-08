Immissioni in ruolo e supplenze 2021, il caos della scuola. Intervista su ReiTv

La Tecnica della Scuola commenta ai microfoni di ReiTv i dati delle immissioni in ruolo e delle supplenze 2022 che vanno a confermare il trend degli ultimi anni: nella scuola domina il precariato.

Tra gli argomenti di confronto, anche gli esiti dell’ultimo sondaggio della Tecnica della Scuola, in cui sono stati oltre 2 mila i docenti che hanno alzato la voce per chiedere nuove procedure di reclutamento, in particolare l’introduzione del “doppio canale” che permetterebbe di immettere in ruolo direttamente da graduatoria gli abilitati con almeno 36 mesi di servizio svolto. Una richiesta, dettata anche dal boom di supplenze annuali che anche quest’anno la scuola si appresta a vivere, che però non è uniforme: quasi la metà degli insegnanti di ruolo che hanno partecipato alla rilevazione, infatti, non sembra gradire questa procedura, evidentemente considerata una “scorciatoia” verso la stabilizzazione con poca considerazione del merito.

Al minuto 17:17 la nostra intervista.