Immissioni in ruolo e supplenze Gps: in corso la pubblicazione degli esiti

Cominciano ad essere comunicati i primi esiti della maxiprocedura con cui saranno attribuite le sedi sia per coloro che saranno immessi in ruolo da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi con l’attribuzione di una supplenza annuale al 31 agosto, sia per coloro che otterranno una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno.

Nella giornata di oggi gli AT di Bari e di Lecce, ad appena quattro giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande e relativamente ad alcune classi di concorso, hanno già pubblicato gli esiti delle immissioni in ruolo da GPS.

Come è noto, gli esiti saranno comunicati via email nei prossimi giorni sia agli aspiranti alle nomine in ruolo da GPS di prima fascia su posto comune e su posto di sostegno, sia agli aspiranti a supplenze.

I risultati sono attesi per tutti entro il 31 agosto secondo il cronoprogramma ministeriale anche se limitatamente per le supplenze si potrebbe sforare di qualche giorno soprattutto nelle grandi province.