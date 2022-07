Immissioni in ruolo: i vincitori del concorso Stem 2022 avranno la precedenza sugli idonei del primo concorso Stem

Il ministero dell’Istruzione ha già annunciato i posti disponibili per le immissioni in ruolo, come da autorizzazione del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Come abbiamo riferito più volte, i posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi.

Chi può fare istanza? Possono fare istanza gli aspiranti iscritti nelle graduatorie relative alle immissioni in ruolo inclusi nell’intervallo di posizioni indicato dall’USR/USP.

In redazione ci giungono domande relative all’ordine di precedenza dei vari vincitori dei concorsi. In particolare va chiarito cosa accadrà in merito alle discipline STEM: i vincitori del secondo concorso ordinario (DDG 31 gennaio 2022, n. 252) avranno la priorità rispetto agli idonei del primo concorso ordinario STEM.

Assunzioni della scuola secondaria

Ma riepiloghiamo tutti i posti per la scuola secondaria.

Per quanto riguarda i posti da concorso:

L’ordine con cui verranno assunti i candidati è il seguente: