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Prima Ora | Notizie del 26 giugno

Docenti
26.06.2026

Immissioni in ruolo: se un vincitore rinuncia al ruolo il primo degli idonei diventa vincitore e scorrono anche gli idonei

Lucio Ficara
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Indice
Scorrimento delle GM dei concorsi PNRR
Le quote di riserva nelle GM
Idoneo rinunciatario al ruolo

Mentre tra poche ore conosceremo i numeri del contingente per le immissioni in ruolo 2026/2027, una delle domande più ricorrenti è la seguente: ” Se un vincitore di un concorso PNRR dovesse rinunciare al ruolo cosa accade alla graduatoria dei vincitori e a quella del 30% degli idonei al concorso?“.

Scorrimento delle GM dei concorsi PNRR

Se un vincitore della Graduatoria di Merito di un concorso PNRR dovesse rinunciare al ruolo, magari perché opta per altro ruolo da altra graduatoria, accade che il primo degli idonei subentra al suo posto e diventa a tutti gli effetti un vincitore. In buona sostanza esiste lo scorrimento della graduatoria di merito, compresa quella degli idonei quando a rinunicare è un vincitore della graduatoria di merito.

Quindi per fare un esempio specifico, immaginiamo che una graduatoria di merito preveda 100 vincitori + 30 idonei (il 30% dei posti messi a bando, nel caso specifico stiamo parlando di 100 posti). Qualora 12 dei 100 vincitori dovessero rinunciare al ruolo, i primi 12 degli idocenti scorrono e diventono vincitori, mentre i primi 12 esclusi scorrono ed entrano a fare parte della categoria dei 30 idonei.

Le quote di riserva nelle GM

È utile ricordare che nelle GM dei concorsi a cattedra è normativamente definita la quota delle riserve da assegnare a particolari categorie di docenti che hanno superato le prove concorsuali. Tali quote non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Per cui nel caso specifico dell’esempio dei 100 vincitori del concorso PNRR, al massimo di possono prevedere 50 posti da assegnare a chi possiede una riserva. Quindi, in tal caso le quote di riserva sono all’interno dei primi 100 vincitori e non appartengono invece al 30% degli idonei.

Idoneo rinunciatario al ruolo

Se a rinunciare al ruolo dovesse essere un idoneo appartenente al 30% dei posti aggiuntivi alla graduatoria dei vincitori, allora è imporante sapere che l’elenco degli idonei non potrà scorrere con ‘entrata del primo degli esclusi che tuttavia hanno superato le prove del concorso PNRR.

concorso PNRR 2025Immissioni in ruolo

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