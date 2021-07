Immissioni in ruolo, tra poco tutti i posti disponibili

Queste sono ore decisive per mettere in moto la macchina organizzativa per le prossime immissioni in ruolo 2021/2022. Alle ore 16 di questo pomeriggio 7 luglio, i sindacati riceveranno l’informativa sul contingente e le istruzioni operative delle immissioni in ruolo.

Contingente per il ruolo

Molto probabilmente oggi pomeriggio, durante l’informativa che Ministero dell’Istruzione farà ai sindacati, potremo conoscere il contingente delle immissioni in ruolo 2021/2022. Scopriremo se il MEF avrà autorizzato almeno le 70 mila immissioni in ruolo richieste dal MI oppure se il numero dei posti disponibili per le immissioni in ruolo sarà inferiore a quello richiesto.

Il contingente verrà immediatamente suddiviso in regioni, province e classi di concorso. Tale suddivisione sarà pubblicata in appositi file sinottici in cui sarà possibile individuare quanti posti saranno disponibili per una data provincia e per una precisa classe di concorso.

Posti disponibili in organico dell’autonomia

Interessante sono i dati pubblicati dalla FLC CGIL nazionale, riguardante i posti disponibili, all’indomani della mobilità docenti.

I posti disponibili delle cattedre in organico dell’autonomia, in tutti gli ordini di scuola e gradi di istruzione, sono 112mila.

La ripartizione dei posti disponibili per ordine e grado di istruzione è la seguente: 5.940 infanzia, 23.538 primaria, 38.884 primo grado, 44.329 secondo grado.