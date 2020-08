Immissioni personale ATA, saranno 11.323 di cui 1958 DSGA. FLC CGIL: insufficienti

Nella giornata di oggi, 7 agosto 2020, si è svolto in videoconferenza l’incontro di informativa al Ministero dell’Istruzione sulle immissioni in ruolo del personale ATA a partire dal 1° settembre 2020.

L’Amministrazione ha comunicato che i posti di DSGA dal 1° settembre 2020 saranno immessi in ruolo 11.323 unità del personale ATA di cui 1958 DSGA.

Numeri che per la FLCG CGIL risultano insufficienti. “Se si misura lo scarto fra il numero dei posti che risultano liberi e il numero dei posti che vengono concessi per le immissioni in ruolo registriamo una differenza di 9000 posti mancanti. Ventimila circa: è questo il numero che andava preso in considerazione” ha dichiarato il Sindacato Scuola.

Sarebbe stato risolutivo il concorso degli AA facenti funzione

“Riteniamo giusta la misura che riguarda i DSGA, – continua – ma tuttavia, rimane anch’essa insufficiente laddove si consideri che rimarranno comunque scoperti circa 1600 posti di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi con il corollario disfunzionale di avere il personale in alcune regioni dove sono in esubero e di non averlo dove esso è mancante. Una ulteriore conferma che lo svolgimento del concorso riservato agli Assistenti Amministrativi (AA) Facenti Funzione (FF) sarebbe stato risolutivo di molti problemi“.

No al conferimento dell’incarico agli AA facenti funzione fino a nomina dell’avente diritto

La FLC CGIL si è mostrata anche contraria alla ventilata operazione di conferimento di incarico agli AA Facenti funzione fino a nomina dell’avente diritto: l’AA nominato FF di DSGA deve rimanere per tutto l’anno scolastico sul posto assegnato.

La riunione è stata aggiornata a martedì prossimo giorno in cui ci verrà consegnata la tabella di ripartizione distinta per regione e per profilo.