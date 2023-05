Impatto della pandemia sulla salute mentale di bambini e adolescenti, al via una ricerca che coinvolge genitori e studenti

Impatto della pandemia sulla salute mentale di bambini e adolescenti, al via...

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha comunicato l’adesione ad una ricerca promossa dall’Autorità garante per

l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) insieme all’Istituto superiore di sanità relativa all’impatto della pandemia sulla salute mentale di bambini e adolescenti.

L’iniziativa vuole rilevare gli effetti della pandemia sulla salute mentale dei minori e individuare i bisogni psicosociali e di salute mentale di bambini e adolescenti in relazione a quanto vissuto nel periodo della suddetta emergenza, al fine di progettare un piano d’azione e proporre alle Istituzioni competenti le opportune iniziative.

Il Progetto coinvolge genitori e studenti.

Questionari per i genitori

Ai genitori saranno somministrati questionari dedicati all’individuazione del disagio psicologico di bambini e adolescenti, mentre agli studenti sarà richiesto di partecipare ad un questionario di ascolto per conoscere il loro punto di vista e le loro esigenze riguardo al tema della salute mentale.

I questionari saranno due:

Questionario relativo alle capacità e alle difficoltà (SDQ)

Questionario sul comportamento del bambino (CBCL).

I genitori che parteciperanno alla ricerca saranno informati degli esiti dei test da parte dei Centri clinici, con l’eventuale opportunità di effettuare un incontro online di orientamento.

La ricerca verrà effettuata in alcune scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado campionate in cinque regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Sicilia.

Questionario per gli studenti

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza intende ascoltare anche gli studenti dai 16 anni di età per intercettare le loro esigenze, al fine di prevenire i disagi psicologici, tramite un apposito questionario, che verrà proposto agli studenti in forma anonima e è disponibile sul sito dell’Agia www.iopartecipo.garanteinfanzia.org.