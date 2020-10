Impennata contagi Covid, superati i 31 mila

Mentre la Ministra dell’Istruzione Azzolina annuncia per la scuola in arrivo 3,7 miliardi dalla legge di bilancio, con un obiettivo di spesa sul sostegno, l’edilizia scolastica, la digitalizzazione, i contagi Covid continuano a salire. Oggi arriviamo a oltre 31 mila nuovi positivi. Per l’ISS dati molto preoccupanti e tuttavia attesi.

Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli esordisce in modo netto: “oggi non ci sono buone notizie, nelle ultime settimane abbiamo raddoppiato il numero di positivi ogni settimana, resta stabile il numero di decessi, 199 oggi, ma queste sono oscillazioni quotidiane e dobbiamo vedere il trend, non il dato puntuale.”

“Stiamo aumntdo la capacità di fare tamponi in modo importante, ma se il sistema entra in sofferenza non riusciamo a fare bene il tracciamento. Aumentano i tamponi ma aumentano i positivi: sono oltre il 10% sui tamponi effettuati e non è un buon segnale. Questo è un indicatore del fatto che l’epidemia galoppa. Il virus circola in modo veloce. Tutti questi dati in qualche misura sono attesi.”

Infine la considerazione sugli effetti del dpcm: “se l’ultimo dpcm vedrà degli effetti li darà in 2 o 3 settimane. Per ora possiamo limitarci a sottolineare la tendenza all’aumento dei positivi.”

Rivedi la conferenza stampa dell’Iss

Il bollettino del 30 ottobre

Nuovi positivi: 31.034

Decessi: 199

Tamponi effettuati: 215.085

