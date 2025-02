Importantissima vittoria. La Corte d’Appello di Torino riconosce a un docente precario il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute

La Corte d’Appello di Torino, con Sentenza pubblicata nel mese di Gennaio 2025, dà ragione agli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio in tema di ferie non godute, riconoscendo il diritto di un docente precario ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute durante il periodo di precariato.

La decisione della Corte d’Appello di Torino si inserisce in un quadro giurisprudenziale che pian piano sembra si stia consolidando positivamente, confermando che, in assenza di una comunicazione chiara da parte del dirigente scolastico sulla possibilità di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, dopo il termine delle lezioni, ecc..) pena la perdita delle stesse, il docente precario ha diritto al pagamento di un’indennità sostitutiva.

Gli avvocati Salvatore e Andrea Giannattasio hanno sottolineato l’importanza di questa sentenza, evidenziando come rappresenti un passo avanti nella tutela dei diritti dei docenti precari, spesso penalizzati da prassi amministrative poco chiare. Pertanto, chiunque si trovi in una situazione analoga può valutare la possibilità di proporre ricorso, volto ad ottenere il pagamento delle ferie non godute per il servizio a tempo determinato svolto negli ultimi 10 anni.

