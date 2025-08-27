In Oklahoma i docenti della California e di New York dovranno dimostrare di non essere radicali o di sinistra

Libertà vo cercando, dice il poeta, e per essa si può rifiutare anche la vita, ma fino a un certo punto, direbbe il sofista o il presunto epicureo, perché la vita è un bene troppo prezioso. Ma si può pure imbracciare un fucile e difenderla, invece di fare come Catone l’Uticense, almeno così la libertà viene difesa contro i suoi assassini che, da qualche tempo a questa parte, pare si siano ringalluzziti, non temendo nemmeno i principi costituzionali di libertà e democrazia.

Temono però le idee differenti dalle loro, come se fossero carri armati o bombe micidiali contro i quali non avrebbero armi in grado di contrastarli e dunque argomenti validi e credibili, così, invece del confronto, preferiscono la censura autoritaria.

E così si legge che per lavorare nelle scuole pubbliche dell’Oklahoma, gli insegnanti che provengono dagli stati di New York e California, storicamente a maggioranza democratica dentro uno stato saldamente repubblicano, dovranno superare un test volto a verificare le loro convinzioni su alcuni temi cari ai Repubblicani, come le questioni di genere o la religione.

E se le loro idee sono difformi, come appare chiaro che siano, niente lavoro e niente insegnamento. Che è come confermare le discriminazioni ideali e le differenze culturali, dando un pugno alle Costituzioni che garantiscono libertà di idee e di prinicipi.

Sembra inoltre che tali aspiranti docenti, verrebbero sottoposti a test (come quelli che si intendono proporre agli stranieri per capire se conoscono gli usi e i costumi locali), superati i quali avranno accesso all’insegnamento. Se no, a casa loro o disoccupati.

Il test sarebbe composto da 50 domande, compilate da un’organizzazione conservatrice che produce brevi video educativi dall’impostazione ideologica vicina a quella dei Repubblicani, e dal contenuto riguardante, per esempio, le differenze biologiche tra i generi.

Il test, dicono da quelle parti, servirà a “salvaguardare” gli studenti dell’Oklahoma da insegnanti con “un’ideologia radicale di sinistra”, mortificando così l’ideologia del presidente Donald Trump.

Sembra inoltre che in Oklahoma, nel giugno del 2024, sarebbe stato imposto a tutte le scuole pubbliche di tenere una Bibbia in aula e di includere nei programmi didattici l’insegnamento della Bibbia e dei Dieci comandamenti: Stato Usa che vai ideologia che trovi