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Attualità
28.04.2026

Studentessa cade dalle scale del terzo piano in una scuola a Parma, “condizioni critiche”. Si indaga sulla dinamica

Redazione

Un grave incidente si è verificato ieri all’interno di un istituto tecnico di Parma, dove una studentessa di 17 anni, per motivi ancora da chiarire, è caduta dalle scale del terzo piano. La ragazza, scrive Parma Today, sarebbe in condizioni critiche. L’episodio è avvenuto prima delle ore 11, e secondo i primi accertamenti la giovane potrebbe essere caduta nella zona dell’uscita di sicurezza. “La dinamica dell’episodio è in corso di accertamento da parte dei carabinieri”, si legge nell’articolo, “che si stanno occupando degli approfondimenti per ricostruire l’accaduto“.

L’allarme, scrive ancora la testata, “è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l’ambulanza e l’automedica”. I sanitari si sono messi al lavoro per accertare le condizioni della ragazza, che è stata trasferita nella struttura sanitaria più vicina. Come detto, la situazione appare complessa. “Dopo le medicazioni sul posto la ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma“, conclude Parma Today. “Le sue condizioni di salute sono considerate critiche. Secondo i primi accertamenti medici la prognosi è riservata“.  

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