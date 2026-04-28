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28.04.2026

Decreto sicurezza, pagano i genitori: sanzioni fino a 1.000 euro per i figli protagonisti di cyberbullismo o che portano coltello fuori

Daniele Di Frangia
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Pagano i genitori

Il decreto sicurezza, entrato in vigore sabato 25 aprile, aumenta le pene per i genitori degli alunni che si rendono protagonisti di episodi di violenza, aggressioni o possesso di strumenti impropri. L’obiettivo è quello di tutelare maggiormente il personale scolastico dalle aggressioni fisiche. Non solo dirigenti e docenti, ma tutto il personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario). Come riporta ItaliaOggi, vengono estese le ipotesi di ammonimento del questore per minori tra 12 e 14 anni. Arresto obbligatorio in flagranza per i responsabili dei reati, così come in caso di aggressioni a controllori di autobus e metro. Il questore potrà ammonire un minore tra i 12 e i 14 anni in vari casi: uccisione e maltrattamento di animali, violazione di domicilio, furto e danneggiamento, lesioni personali, rissa, violenza privata e minaccia. Non servirà la circostanza dell’uso di armi come requisito per l’ammonimento.

Pagano i genitori

Mano al portafoglio per i genitori, responsabili del comportamento dei propri figli. Stretta sul cyberbullismo, sanzione da 200 a 1000 euro per minori recidivi dopo l’ammonimento, da 200 a 1000 euro per minori che commettono reati di porto abusivo di coltello. Dopo i recenti casi, viene specificato che è reato il portare fuori casa coltelli a serramanico con lama da 5 centimetri, anche a scatto, di modelli “a farfalla” e strumenti camuffati o occultati. Rimane la possibilità di controllo con metal detector, a richiesta della scuola, fuori dall’edificio.

Infine possibilità di sequestro preventivo esteso ai contenuti online del profilo personale sui social e ai relativi dati. Viene eseguito tramite un ordine di rimozione o di inabilitazione dell’accesso al profilo. L’ordine è rivolto ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca.

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