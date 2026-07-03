Registrati
Diretta video

Prima Ora | notizie del 3 luglio

Attualità
03.07.2026

Maturità 2026, mamma e figlio si diplomano nella stessa scuola a pochi giorni di distanza. “Hanno preparato insieme l’esame”

Valerio Musumeci
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Una maturità condivisa, vissuta fianco a fianco e conclusa a pochi giorni di distanza. È la storia di Susy Oian, 44 anni, e del figlio Juha Dal Mas, 19 anni, entrambi di Susegana, in provincia di Treviso. Come racconta Il Gazzettino, madre e figlio hanno sostenuto l’esame nello stesso istituto superiore “Galilei” di Conegliano, ma in indirizzi differenti. Susy ha ottenuto il diploma all’Ipsia serale, indirizzo meccanica, mentre Juha ha concluso il percorso all’Itis, indirizzo elettronica, con il voto di 100 e lode. Pur seguendo corsi diversi, hanno preparato insieme l’esame di Stato, specialmente italiano, storia e matematica.

Susy ha spiegato al Gazzettino di non aver dovuto aiutare il figlio, ma piuttosto di essere stata aiutata. Juha, sempre secondo quanto riferisce la testata, ha raccontato che il sostegno è stato reciproco. In particolare lui dava una mano nelle materie tecniche, mentre la madre lo supportava in quelle umanistiche. Il giovane guarda ora all’università, dove vorrebbe proseguire gli studi nel campo dell’elettronica, una passione nata alle scuole medie da autodidatta e poi approfondita durante gli anni dell’Itis. Sul futuro lavorativo preferisce prendersi ancora un po’ di tempo per decidere.

Per Susy il diploma rappresenta il coronamento di un percorso iniziato 25 anni fa dopo aver conseguito il triennio professionale e poi interrotto. Condividere questa esperienza con il figlio e con studenti della sua età, conclude la testata, è stato particolarmente appagante e le ha permesso di relazionarsi con i giovani in modo diverso, anche grazie al sostegno ricevuto dai figli Juha e Gaia.

maturità 2026

Dal carcere in Libia al diploma serale: la storia di madre e figlia arrivate in Italia dopo due anni di fuga

Maturità 2026, l’orale di Pupo dalla religione a Oscar Wilde. “Ci tenevo a far bene, ora mi iscriverò all’Università”

Caldo record, esami maturità a rischio, la protesta dei prof: “Aule roventi, dignità docente calpestata”

Maturità 2026, a 71 anni si diploma con cento al liceo artistico: “La vita mi aveva portato altrove, ma quel sogno era rimasto lì”

Cronache dalla Maturità: gli esami stanno terminando

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Striscione “L’Italia agli italiani”, arrivano gli ispettori nel liceo di Cesena. “Verifiche sulla regolarità delle procedure”

Redazione

Imam, il Ministero: solo in 7 scuole su 7mila. Per l’on. Sasso (ora con Vannacci) il centro-destra non difende più gli italiani. Piccolotti (Avs): Valditara peggior ministro

Alessandro Giuliani

TFA sostegno XI ciclo, gli ultimi bandi pubblicati dalle Università [AGGIORNAMENTO]

Lara La Gatta

Mio figlio non è un danno erariale: è il caso di un ragazzo autistico e della continuità del sostegno interrotta

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata