Maturità 2026, mamma e figlio si diplomano nella stessa scuola a pochi giorni di distanza. “Hanno preparato insieme l’esame”

Una maturità condivisa, vissuta fianco a fianco e conclusa a pochi giorni di distanza. È la storia di Susy Oian, 44 anni, e del figlio Juha Dal Mas, 19 anni, entrambi di Susegana, in provincia di Treviso. Come racconta Il Gazzettino, madre e figlio hanno sostenuto l’esame nello stesso istituto superiore “Galilei” di Conegliano, ma in indirizzi differenti. Susy ha ottenuto il diploma all’Ipsia serale, indirizzo meccanica, mentre Juha ha concluso il percorso all’Itis, indirizzo elettronica, con il voto di 100 e lode. Pur seguendo corsi diversi, hanno preparato insieme l’esame di Stato, specialmente italiano, storia e matematica.

Susy ha spiegato al Gazzettino di non aver dovuto aiutare il figlio, ma piuttosto di essere stata aiutata. Juha, sempre secondo quanto riferisce la testata, ha raccontato che il sostegno è stato reciproco. In particolare lui dava una mano nelle materie tecniche, mentre la madre lo supportava in quelle umanistiche. Il giovane guarda ora all’università, dove vorrebbe proseguire gli studi nel campo dell’elettronica, una passione nata alle scuole medie da autodidatta e poi approfondita durante gli anni dell’Itis. Sul futuro lavorativo preferisce prendersi ancora un po’ di tempo per decidere.

Per Susy il diploma rappresenta il coronamento di un percorso iniziato 25 anni fa dopo aver conseguito il triennio professionale e poi interrotto. Condividere questa esperienza con il figlio e con studenti della sua età, conclude la testata, è stato particolarmente appagante e le ha permesso di relazionarsi con i giovani in modo diverso, anche grazie al sostegno ricevuto dai figli Juha e Gaia.