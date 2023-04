“Seguite i sogni con concretezza, cogliendo vittorie e sconfitte”: la lezione agli studenti di Alessio Ghersi, pilota morto in un incidente

Ieri, sabato 29 aprile, si è verificato un brutto incidente di volo sulla catena dei Musi, area Valli del Torre, nel comune di Lusevera, in provincia di Udine. Questo ha causato la morte di due persone, che sono rimaste carbonizzate. Una delle due vittime è Alessio Ghersi, 34 anni, originario di Domodossola, capitano dell’Aeronautica e componente della Pattuglia acrobatica nazionale. L’altra è Sante Ciaccia, 35 anni, parente della moglie di Ghersi.

Come riporta La Stampa, Ghersi, alla fine di febbraio scorso, aveva visitato il liceo che ha frequentato, lo Spezia di Domodossola, dando un’importante lezione agli studenti di quinta superiore, alla prese con la maturità. Ecco le parole del capitano: “Seguite i propri sogni con concretezza, sapendo cogliere vittorie e sconfitte, nella consapevolezza che occorre impegno e sacrificio per raggiungere i risultati”.

In ricordo dell’incontro con gli studenti, Ghersi ha poi consegnato al preside Pierantonio Ragozza, un poster che raffigura la Pattuglia acrobatica nazionale in volo, con le firme di tutti gli appartenenti alle Frecce tricolori.

Il cordoglio della presidente Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha espresso il suo cordoglio per la morte del giovane capitano con un tweet, in cui ha scritto: “Con dolore apprendo della prematura scomparsa del pilota delle Frecce Tricolori, il Capitano Alessio Ghersi, che ha perso la vita insieme a un parente precipitando con un ultraleggero in Friuli. A nome mio e del Governo sentita vicinanza alle famiglie e un abbraccio all’Aeronautica Militare”.