Inclusione: nuove regole per il PEI, le misure non devono rimanere scritte solo sulla carta

di Valeria Russo

A cosa serve redigere un PEI (Piano Educativo Individualizzato) impeccabile dal punto di vista burocratico, ma che nessuno legge più o applica in modo certosino dopo il mese di novembre? Ad ottobre i docenti sono invitati a firmare la documentazione, a partecipare ai GLO, spesso convocati in fretta per rispettare le scadenze, tra un consiglio di classe e l’altro, e a compilare con cura i modelli; poi, quando arriva il lunedì mattina, alla terza ora, ci sono ventisei ragazzi e una verifica di italiano da fare: è il momento della verità, ovvero quello in cui si capisce se quel piano era un impegno o soltanto un adempimento.

Quando la misura c’è, ma resta sulla carta

Prendiamo come esempio il caso di Giulia (nome fittizio), un’alunna di seconda media con una diagnosi di dislessia: il suo PDP, come prevede la Legge 170/2010, è stato approvato entro il primo trimestre dell’anno scolastico e indica che l’alunna si dovrà avvalere di mappe concettuali per le verifiche, di sintesi vocale nello studio e tempi più distesi sia nell’esposizione orale che nelle verifiche scritte. Tutte le misure compensative e dispensative sono apparentemente in regola, almeno sulla carta. A metà gennaio, tuttavia, Giulia deve ancora ricordare alla supplente di inglese che può usare la mappa durante l’interrogazione, e lo fa davanti ai compagni, con l’imbarazzo di un’adolescente che non vuole sentirsi diversa dal gruppo classe. La volta successiva l’alunna non lo chiede più e preferisce arrangiarsi e il piano, pur formalmente rispettato, smette di funzionare.

Il caso di Giulia conferma come spesso una misura scritta non è realmente applicata e dimostra che gli strumenti compensativi entrano davvero nella lezione solo se tutti i docenti li conoscono e li considerano parte normale del lavoro e non come un favore da concedere a richiesta.

Verifiche personalizzate o soltanto ridotte?

Lo stesso discorso vale per le verifiche scritte, se consideriamo un altro caso, quello di Luca al terzo anno di un istituto tecnico, alunno con disabilità e un PEI che prevede obiettivi semplificati in matematica. Il giorno del compito scritto riceve la stessa prova dei compagni, ma con due esercizi cancellati a penna e venti minuti in più per svolgere la prova. Il D.Lgs. 62/2017 al contrario chiede che la valutazione si riferisca a quanto previsto nel PEI, e questo significa progettare la prova il giorno prima e in modo personalizzato rispetto al gruppo classe, indicando bene che cosa si vuole accertare e in quale forma l’alunno può dimostrarlo. Non è sufficiente ridurre gli esercizi all’ultimo momento come adattamento di facciata, anche perché, così facendo, il docente rischia di misurare soltanto la sua difficoltà. Non dimentichiamo anche il fattore tempo, che a scuola è sempre poco.

Altro aspetto da non ignorare sono le ore di sostegno, che sono assegnate a tutta la classe, non al singolo alunno. Nella pratica, però, l’insegnante specializzato nel sostegno viene spesso percepito come “quello solo di Marco”, con cui l’alunno esce dall’aula per lavorare altrove in tranquillità. È una scorciatoia comprensibile e spesso dettata dalla stanchezza o dalla difficoltà nella gestione di classi numerose, che però depaupera l’idea stessa di inclusione. E non è quello che recita dall’articolo 1 il D.Lgs. 66/2017, cioè che l’inclusione riguarda l’intera comunità scolastica, non una sola figura con difficoltà di apprendimento.

Un piano che riguarda tutti i docenti

Ogni documentazione prodotta prevede responsabilità condivise nel senso che il PEI non è un affare del docente di sostegno, così come il PDP non appartiene al referente per i DSA. Entrambi sono frutto di decisioni collegiali, prese dal GLO o dal consiglio di classe, e vincolano ogni docente nella propria disciplina e nella propria ora. E invece, molte volte, qualche collega ammette a febbraio inoltrato di non aver mai letto nel dettaglio il piano personalizzato dell’alunno e di essersi limitato a firmarlo per questioni burocratiche. Ammissione che denota come venga meno la collegialità dell’applicazione del PEI o del PDP. Certamente, nessuna normativa pretende che ogni insegnante diventi uno specialista del settore, ma gli si chiede di prendere visione e di avere contezza su che cosa è stato deciso collegialmente e quindi di applicarlo in modo coerente a quanto letto e sottoscritto.

Tra l’altro, il modello di PEI prevede una verifica intermedia, ma spesso la si vive come l’ennesima riunione da chiudere in fretta, quando potrebbe essere il momento per dirsi che una misura non sta funzionando e cambiarla, senza aspettare che si arrivi a giugno. Servono confronti anche brevi ma produttivi, il coinvolgimento della famiglia e, quando l’età lo consente, la voce dello studente, che è il primo testimone di ciò che lo aiuta e di ciò che lo mette in difficoltà. Chiedere a Giulia come si sente durante un’interrogazione può valere più di molte pagine di “scartoffie burocratiche”.

Dal PEI al Progetto di Vita

All’orizzonte c’è un passaggio importante, ovvero quando dal 1° gennaio 2027 la riforma della disabilità entrerà pienamente in vigore D.Lgs. 62/2024 e il PEI dovrà essere coerente con il Progetto di Vita della persona, costruito insieme a servizi sociali, sanità e famiglia. Lo sguardo si allarga, giustamente, oltre le mura della scuola e c’è il rischio che si moltiplichino i documenti senza che cambi ciò che avviene in aula. Un testo adattato consegnato in tempo, una domanda rivolta anche a chi di solito tace, un lavoro di gruppo pensato perché tutti abbiano un ruolo sono passaggi fondamentali ad assicurare l’applicazione della normativa con una attenzione quotidiana all’indicare la direzione, fissare tempi e responsabilità, offrire strumenti. Il resto spetta a noi, e si misura nella distanza, a volte enorme, tra ciò che abbiamo firmato e ciò che i nostri studenti vivono davvero.

Se domani entrasse in classe qualcuno con in mano il PEI o il PDP di un/a nostro/a alunno/a, riconoscerebbe in quello che facciamo le parole che abbiamo scritto?