L’inclusione è un diritto, non una concessione

Dall’avvocato Lelio Mancino riceviamo questa riflessione che volentieri pubblichiamo

La piena inclusione degli alunni con disabilità non può dipendere dal luogo di residenza, dalle disponibilità finanziarie del singolo Comune o dall’efficienza delle amministrazioni locali. È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 182 del 2026, depositata il 3 novembre, con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata sul nuovo livello essenziale delle prestazioni relativo all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, comunemente definita ASACOM.

Si tratta di un servizio fondamentale per gli studenti con disabilità che necessitano di un aiuto qualificato nello sviluppo dell’autonomia, nella comunicazione e nella partecipazione effettiva alla vita scolastica.

L’assistente ASACOM non sostituisce l’insegnante di sostegno, ma svolge una funzione distinta e complementare. Confondere le due figure significa ridurre illegittimamente il sistema di protezione predisposto a favore dell’alunno.

Il nuovo livello essenziale delle prestazioni

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai commi da 706 a 711 dell’articolo 1, ha introdotto il LEP in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale.

Per il 2026 e il 2027 è previsto un obiettivo di servizio transitorio, mentre il LEP dovrebbe entrare pienamente a regime dal 2028. Entro il 31 dicembre 2027 dovrà inoltre essere istituito un registro nazionale destinato a rilevare il fabbisogno territoriale, il numero degli studenti assistiti e le ore effettivamente erogate.

La normativa stabilisce che il servizio debba essere progressivamente garantito in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano educativo individualizzato. Il PEI assume, pertanto, un valore centrale: non è un documento meramente programmatico, ma rappresenta la concreta individuazione dei sostegni necessari affinché lo studente possa esercitare realmente il proprio diritto all’istruzione.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di due disposizioni. La determinazione del numero di ore da assicurare e la definizione dei criteri di funzionamento del registro nazionale dovranno avvenire previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La Corte ha così imposto il coinvolgimento effettivo di Regioni ed enti locali nelle decisioni che incidono sull’organizzazione dei servizi e sui rispettivi bilanci.

Questo passaggio, tuttavia, non sospende le tutele già riconosciute agli studenti. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non possono attendere la completa attuazione del LEP per erogare l’assistenza indicata nel PEI. L’obbligo di assicurare il servizio resta pienamente operativo.

I divari territoriali non sono più tollerabili

Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata alle disuguaglianze territoriali. La Corte richiama i dati dai quali emerge che numerosi enti hanno fornito un numero di ore inferiore al livello atteso e che alcuni Comuni non hanno erogato alcuna assistenza, pur avendo studenti con disabilità e pur avendo ricevuto le relative risorse.

Una situazione del genere non può essere giustificata invocando genericamente difficoltà organizzative o limiti di bilancio. Le risorse destinate all’inclusione devono essere effettivamente utilizzate per garantire i servizi. La stessa Corte ammette la possibilità di ricorrere a forme di commissariamento nei confronti degli enti inadempienti.

L’autonomia territoriale, infatti, non può trasformarsi in una fonte di disuguaglianza. Al contrario, deve essere esercitata per rendere più efficace la tutela dei diritti fondamentali.

Cosa possono fare le famiglie

Quando le ore ASACOM previste dal PEI non vengono assegnate, sono assegnate soltanto in parte oppure il servizio viene interrotto, la famiglia deve agire tempestivamente.

È opportuno acquisire:

il PEI aggiornato;

i verbali del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione;

le comunicazioni della scuola e dell’ente locale;

il prospetto delle ore assegnate e di quelle effettivamente svolte;

ogni documento che dimostri una riduzione dell’orario scolastico o l’esclusione da attività didattiche.

Occorre quindi diffidare sia l’istituzione scolastica sia l’ente territoriale competente, chiedendo l’immediata attivazione del servizio. Nei casi più gravi può essere promossa un’azione giudiziaria, anche sotto il profilo della discriminazione, soprattutto quando la mancanza di assistenza costringe l’alunno a frequentare per un numero ridotto di ore o gli impedisce di partecipare alle attività insieme ai compagni.

L’inclusione è un diritto, non una concessione

La sentenza n. 182 del 2026 rappresenta un passaggio importante, ma la vera sfida sarà trasformare le disposizioni legislative in ore di assistenza effettivamente svolte.

Non basta approvare un PEI se le prestazioni in esso indicate rimangono sulla carta. Non basta trasferire risorse se gli enti non le utilizzano. Non basta parlare di inclusione se un bambino viene mandato a casa prima degli altri perché manca l’assistente.

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità appartiene al nucleo essenziale dei diritti della persona. La sua realizzazione non può dipendere dal codice di avviamento postale, dalla capacità amministrativa del Comune o dalla perseveranza della famiglia.

Ogni ora di assistenza negata non è soltanto un disservizio: è tempo educativo sottratto a un bambino e una concreta lesione della sua dignità.