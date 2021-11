Incontro Bianchi- Sindacati: “impegno per far valere le ragioni della scuola”

Si è svolto questa mattina un incontro fra il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e le Organizzazioni Sindacali della scuola. Il tavolo era stato convocato già prima dell’annuncio, da parte di alcune sigle, dello stato di agitazione.

L’incontro si è svolto in un clima disteso.

Il Ministro Bianchi ha ribadito “l’impegno mio e del Ministero per far valere le ragioni della scuola. Siamo tutti al lavoro, anche in vista del passaggio in Parlamento della manovra di bilancio”.