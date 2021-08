Incontro ministro-sindacati, Flc Cgil: il MI conferma il protocollo e convoca i tavoli

Piena applicazione del Protocollo sottoscritto il 14 agosto e immediata apertura dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali. È questo quello che emerge dall’incontro di oggi tra il ministro dell’istruzione Bianchi e i sindacati in videoconferenza. La Flc Cgil però specifica la necessità di affrontare le problematicità che riguardano la vita delle scuole, la riapertura di settembre e il rapporto di lavoro. Ma anche un confronto permanente per far sì che le scuole non riaprano nel caos delle criticità di settembre ovvero nomine dei supplenti, applicazione di sanzioni, mancanza di spazi e di organico.

Proprio il distanziamento nelle classi, l’organizzazione degli spazi e l’integrale applicazione del Protocollo sono i temi che secondo la Flc Cgil andranno affrontati nei tavoli di confronto tra ministero e organizzazioni sindacali. Senza dimenticare la definizione delle procedure di accesso al tampone gratuito da parte del personale scolastico. Questioni da risolvere per garantire l’apertura delle scuole in sicurezza.