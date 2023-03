Incontro tra M5S e sindacati, Barbacci: “Intervenire sul reclutamento personale, dal 2015 il 225% del personale è precario”

Questa mattina, lunedì 20 marzo, si è svolto un incontro nella sede del Movimento 5 Stelle tra il presidente Giuseppe Conte la capogruppo al Senato Barbara Floridia e i parlamentari M5S in commissione istruzione con alcuni rappresentanti dei sindacati del mondo della scuola.

Presente, per la Cisl Scuola, la segretaria generale Ivana Barbacci che ha parlato così dell’incontro:

“Abbiamo fatto un incontro come ne facciamo tanti in occasione di vertenze nazionali importanti. Oggi è toccata a una parte dell’opposizione, avremmo preferito trattare questi temi con il Movimento 5 Stelle quando era al governo sinceramente, abbiamo posto le questioni sul tavolo da troppo tempo, rinnovo del contratto, il personale della scuola dev’essere riconosciuto nel suo valore, nella sua dignità, a cominciare dalle retribuzioni, bisogna finanziare le leggi di bilancio in maniera adeguata. Bisogna intervenire sul reclutamento del personale, dal 2015 ad oggi il 225% del personale è precario nella scuola, è un sistema che non regge più, dobbiamo intervenire su quella che è l’unità del sistema scolastico nazionale e mettere in protezione il sistema scolastico rispetto al progetto di autonomia differenziata che deve avere il suo corso ma deve liberare qualunque rischio della scuola di essere regionalizzata. Ci sono tanti temi che stiamo discutendo con le forze politiche e su questo ci aspettiamo delle risposte e dei risultati concreti”.