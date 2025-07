Indicazioni Nazionali: Flc-Cgil di Foggia preoccupata riguardano per l’idea della scuola nozionistica e trasmissiva

Indicazioni Nazionali: Flc-Cgil di Foggia preoccupata riguardano per l’idea della scuola nozionistica...

La FLC CGIL di Foggia esprime forte preoccupazione per l’impianto delle Indicazioni Nazionali 2025, al centro del parere del CSPI del 27 giugno, che ne evidenzia con chiarezza limiti e rischi. Una critica che conferma quanto già analizzato nel volume “La scuola non si fermi all’Occidente” (Edizioni Conoscenza, 2025), promosso dalla nostra organizzazione.

In sintesi:

si introduce di fatto un curricolo unico e prescrittivo , in contrasto con l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento;

, in contrasto con l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento; si torna a una scuola nozionistica e trasmissiva , a scapito dello sviluppo di competenze e della progettazione educativa;

, a scapito dello sviluppo di competenze e della progettazione educativa; l’insegnamento della storia viene piegato a una logica identitaria e ideologica , con il pericolo concreto di un manuale unico nazionale;

, con il pericolo concreto di un manuale unico nazionale; si oscura il concetto di cittadinanza globale , fondamentale in una scuola democratica e aperta al mondo;

, fondamentale in una scuola democratica e aperta al mondo; l’uso dell’ intelligenza artificiale e la figura del docente sono trattati senza visione, riproponendo modelli autoritari e superati ;

e la figura del docente sono trattati senza visione, riproponendo ; l’introduzione del latino nella scuola media, senza risorse né programmazione, rischia di ampliare le disuguaglianze.

Come FLC CGIL, rifiutiamo un modello di scuola chiusa, prescrittiva e verticale: ribadiamo che non esiste qualità nella professionalità docente senza libertà e autonomia per chi lavora nella scuola. Chiediamo il ritiro dell’attuale bozza delle Indicazioni 2025 e l’apertura immediata di un confronto con la comunità scolastica tutta.

In allegato il documento dettagliato di analisi elaborato dalla FLC CGIL Foggia e da autori e autrici del volume “La scuola non si fermi all’Occidente”.