Primo giorno di scuola 2026, quali sono le novità e gli adempimenti dei dirigenti? Facciamo chiarezza

L’anno scolastico appena iniziato si presenta ricco di novità e si prospetta per il dirigente scolastico carico di adempimenti che vengono ad aggiungersi a quelli ordinari. Una mole di lavoro che va disciplinata con cura e richiede un ruolo chiave per guidare, organizzare e gestire la scuola.

I dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, in particolare, devono gestire le innovazioni apportate dal D.M. n. 221 del 9 dicembre 2025, cioè dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione con i relativi adempimenti specificati nella Nota MIM prot. n. 1312 del 12/03/2026, che fornisce alle scuole le istruzioni operative.

Le nuove Indicazioni Nazionali entreranno in vigore a partire da questo anno scolastico 2026/2027 nella scuola dell’infanzia e, gradualmente, dalle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Pertanto è necessario gestire una fase di transizione perché le vecchie Indicazioni Nazionali del 2012 continuano ad applicarsi per le classi intermedie fino alla conclusione dei rispettivi corsi. I dirigenti e i collegi dei docenti, quindi, avranno una doppia gestione del curricolo fino a quando le nuove Indicazioni Nazionali andranno a regime.

Il dirigente in questa prima fase dell’anno scolastico dovrà informare il collegio dei docenti sul quadro normativo e concettuale delle nuove Indicazioni e dovrà affidare alla commissione che si occupa del PTOF e del curricolo di condurre la comparazione tra il curricolo d’Istituto vigente, basato sulle Indicazioni 2012, e i nuovi traguardi/obiettivi di apprendimento delle Indicazioni del 2025.

Il dirigente, inoltre, guiderà i dipartimenti e i consigli di interclasse/classe per garantire la coerenza dei contenuti esistenti con i nuovi Obiettivi Specifici di Apprendimento e i nuclei tematici rivisti. Dovrà anche verificare che i criteri di valutazione periodica e finale siano coerenti con le nuove tabelle e con i profili di uscita dell’alunno.

Un altro adempimento importante per i dirigenti riguarda l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con il quale garantire la continuità verticale tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, coordinando con attenzione la coesistenza dei quadri normativi per l’applicazione delle nuove Indicazioni, ma mantenendo comunque la stabilità dei cicli in corso.

Sarà necessario, inoltre, sensibilizzare i docenti sulla scelta e l’adozione di testi scolastici conformi ai nuovi contenuti indicati dal Ministero e rilevare le esigenze dei docenti rispetto alle novità disciplinari, metodologiche e valutative introdotte dal testo ministeriale e promuovere la revisione delle attività di Educazione Civica e delle competenze digitali.

Da non trascurare, infine, per presentare le novità apportate dalle nuove Indicazioni Nazionali, l’informazione alle famiglie, sia in presenza durante i primi incontri sia mediante sintesi esplicative da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

La diretta: Dirigenti scolastici, novità e adempimenti per il nuovo anno scolastico

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