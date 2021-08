Indire: il 2 settembre una lectio con lo scrittore Baricco e il ministro Bianchi

Una nuova visione della scuola alla luce delle problematiche innescate dalla pandemia. Sarà questo il tema dell’incontro organizzato dall’ente di ricerca Indire con lo scrittore Alessandro Baricco e il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi. Appuntamento il 2 settembre dalle 10:30 alle 12:30 sui canali social dell’istituto.

Le “sette mosse sulla scuola” sono quelle che ha definito Baricco immaginando un nuovo inizio. Tra queste, spazio a prospettive e design per la didattica, una mappa per muoversi nella ricchezza dei saperi e delle loro contaminazioni, ma anche strumenti da dare in mano per ridisegnare il senso della scuola.

Un incontro che fa da preludio alla Summer School del Movimento delle Avanguardie educative di Indire, manifestazione che si terrà dall’8 all’11 settembre, dalle 14:30 alle 19:30 (sabato 11 dalle 10.00 alle 13.30). e che riguarda docenti e dirigenti scolastici sul tema dell’innovazione della didattica.

La partecipazione alla Summer School è gratuita. Ai corsisti che prenderanno parte alle singole sessioni verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Le iscrizioni alla Summer School non hanno limitazione di posti per le plenarie, mentre sono previsti un massimo di 50 partecipanti per i workshop.

Nel corso della manifestazione, verranno presentate le tre nuove idee della “Gallery” di Avanguardie Educative: Laboratori del Sapere, Outdoor Education e Prestito professionale. In parallelo, verranno organizzati ogni giorno sei workshop, condotti da formatori delle scuole di Avanguardie Educative, attorno a quattro macro aree: “Soluzioni didattiche digitali per lo sviluppo di competenze”, “Flessibilità organizzativa: un nuovo modo di pensare il tempo e lo spazio della scuola”, “Ripensamento del curricolo” e “Leadership e Leadershare”.

Per iscriversi all’evento del 2 settembre con il Ministro Bianchi e Alessandro Baricco:

https://indire.eminerva.eu/isc/?evt=indire02_11

Per iscriversi alla Summer School dall’8 all’11 settembre:

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/summer-school