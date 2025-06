Indire iscrizione, come inoltrare la domanda – SCADENZA 8 LUGLIO

Nella giornata di mercoledì 25 giugno, INDIRE ha pubblicato gli avvisi per le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che intendono ottenere la relativa abilitazione e a coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e sono in attesa del riconoscimento in Italia.

AVVISO DI SELEZIONE ARTICOLO 6

AVVISO DI SELEZIONE ARTICOLO 7

Per iscriversi ai percorsi INDIRE, sia per la categoria dell’Articolo 6 che per quella dell’Articolo 7, la procedura è esclusivamente telematica e si svolge attraverso il portale dedicato.

Ecco i passaggi e i requisiti per la presentazione della domanda:

Periodo di presentazione

Per i percorsi Articolo 6: dalle ore 15:30 del 25 giugno 2025 alle ore 17:00 dell’8 luglio 2025.

Per i percorsi Articolo 7: dalle ore 17:30 del 25 giugno 2025 alle ore 17:00 dell’8 luglio 2025.

Piattaforma online: La domanda deve essere presentata tramite la procedura telematica disponibile all’indirizzo https://tfa.indire.it/.

Modalità di presentazione (a pena di esclusione)

Autenticazione personale: È richiesta l’autenticazione tramite SPID o la registrazione manuale.

È richiesta l’autenticazione tramite o la registrazione manuale. Compilazione e inoltro: È necessario inserire tutti i dati richiesti e completare tutte le sezioni prima di inoltrare la domanda.

È necessario inserire tutti i dati richiesti e completare tutte le sezioni prima di inoltrare la domanda. Invio telematico: L’invio della domanda deve avvenire esclusivamente in modalità telematica . Non sono previste altre modalità di presentazione.

L’invio della domanda deve avvenire . Non sono previste altre modalità di presentazione. Pagamento della quota iniziale: Bisogna versare l’importo di Euro 116,00 (comprensivo di marca da bollo virtuale) all’atto di presentazione della domanda, entro il termine ultimo per l’invio (8 luglio 2025). Questo pagamento non è rimborsabile in nessun caso. Il versamento deve essere effettuato tramite il sistema di pagamento PagoPA, direttamente sul portale o scaricando l’avviso di pagamento generato dal sistema.

Verifiche e responsabilità del candidato

I candidati sono tenuti a verificare autonomamente il possesso del titolo di accesso necessario per il percorso a cui si candidano e ad allegare tutta la documentazione prescritta, pena la decadenza della domanda.

Le dichiarazioni rese nella domanda costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; si richiama l’attenzione sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere.

Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online.

Riserva dell’amministrazione