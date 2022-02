Infanzia: Bianchi firma linee guida per i servizi educativi: “Migliorare il sistema e adeguarlo ai tempi”

Infanzia: Bianchi firma linee guida per i servizi educativi: “Migliorare il sistema...

Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha firmato le linee guida relative agli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia per l’infanzia, elaborati dalla Commissione nazionale zero-sei e adottati con decreto ministeriale. La firma è avvenuta durante un evento tenutosi all’Archiginnasio di Bologna e che ha visto la partecipazione della commissaria europea all’istruzione Mariya Gabriel, i ministri dell’istruzione della Slovenia Simona Kustec, di Cipro Prodromos Prodromou, della Francia Jean-Michel Blanquer e il sottosegretario all’istruzione spagnola Alejandro Tiana Ferrer.

Un’occasione per discutere delle disuguaglianze che investono proprio l’infanzia. Dai partecipanti l’impegno a rafforzare la cooperazione europea per combattere queste problematiche.

Sfida confermata dallo stesso ministro Bianchi che punta al lavoro di squadra, nazionale ed europeo, specie dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Migliorare il sistema e renderlo adeguato ai tempi è l’obiettivo che ha annunciato Bianchi.