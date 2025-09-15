Inizio anno scolastico, in Sicilia iniziative in ricordo di Don Pino Puglisi e un minuto di silenzio per la pace

Oggi, 15 settembre, migliaia di studenti siciliani sono tornati sui banchi di scuola. Per l’occasione, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, ha voluto inviare un videomessaggio di augurio, scegliendo di dedicare l’anno scolastico alla memoria del Beato Pino Puglisi.

“La scuola cambia, ma l’unica vera novità siete voi, ragazzi” – ha detto l’assessore – ricordando le parole del sacerdote di Brancaccio, ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993: “Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto”.

Nei giorni scorsi Turano aveva invitato i dirigenti scolastici a dedicare un momento di riflessione alla figura di Don Puglisi, in occasione del 32° anniversario del suo assassinio, che quest’anno coincide simbolicamente con l’avvio delle lezioni.

Al liceo Lombardo Radice di Catania un minuto per la pace

“Un minuto per la pace”: è questo il titolo simbolico della manifestazione “pro pace” che avrà luogo al Liceo Lombardo Radice di Catania il 16 settembre 2025 all’inizio delle lezioni.

“L’evento, fortemente voluto dal Collegio docenti che ringrazio di vero cuore – dichiara Gianluca Rapisarda, dirigente scolastico del Liceo Lombardo Radice – consisterà nel far rispettare alle nostre studentesse e ai nostri studenti un minuto di silenzio ed un momento di raccoglimento all’inizio della giornata scolastica per ricordare le migliaia di alunni ed insegnanti e personale ATA che attualmente, a Gaza, in Ucraina e nei 56 Paesi in cui è oggi in corso una vera e propria “Terza guerra mondiale a pezzi”, non potranno cominciare l’anno scolastico perché hanno perso la vita o perché in quei luoghi la maggior parte degli edifici scolastici sono stati rasi al suolo”. Continua il dirigente Rapisarda: “Al contempo vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutti gli operatori scolastici di queste martoriate nazioni che, contro tutto e tutti, riescono ugualmente e con grande ed eroica grinta e determinazione ad assicurare la continuità della scuola di ogni ordine e grado”.

Prosegue Luca Cangemi, promotore dell’iniziativa e prof di Storia e Filosofia del Lombardo Radice di Catania: “È una dimostrazione forte di come una nuova alba può compiersi ed una nuova visione antropocentrica del mondo può realizzarsi sin dai banchi di scuola, educando i nostri giovani a volgere lo sguardo oltre il confine dell’individualismo sfrenato che spesso sfocia tragicamente in scontri e conflitti armati verso nuovi orizzonti di umanità, capaci di mettere invece al centro le “armi” della pace, della giustizia e dei diritti universali dell’uomo”.