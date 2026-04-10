Studenti in gita a Praga incontrano per caso Mattarella e intonano a squarciagola l’inno di Mameli: accoglienza da star – VIDEO

Un’accoglienza da star, che spesso i giovani riservano solo ai loro idoli, a influencer, vip, tiktoker: degli studenti in gita a Praga hanno casualmente incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: appena lo hanno visto hanno iniziato a urlare e a intonare a squarciagola l’Inno di Mameli, ballando e saltellando.

Il presidente, come riporta Ansa, si è fermato a salutare stringendo le mani dei ragazzi, alcuni di loro intenti a fare selfie, e sorridendo alla scolaresca, originaria di Caltanissetta. Un momento indimenticabile e spontaneo, immortalato dai molti presenti, che hanno ripreso tutto con gli smartphone e postato su TikTok.

“Buona passeggiata sotto la neve”, ha pronunciato il presidente prima di lasciare il ponte e recarsi alla Camera dei deputati ceca, come riporta La Repubblica.