Inizio scuola 2026, il messaggio dell’ex ministra Azzolina agli studenti: “La scuola aiuta a trasformare i sogni in possibilità”

Arriva anche il messaggio dell’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina – dirigente dell’Istituto Comprensivo Biella II, che riunisce scuole dell’infanzia, primarie e medie – in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. “Noi abbiamo aperto oggi”, ha detto Azzolina all’Adnkronos, commentando il ritorno sui banchi. “Gli studenti sono contenti di tornare a scuola e il messaggio che vorrei rivolgere a loro è semplice: abbiate il coraggio di essere curiosi, di fare domande, di sbagliare e di ricominciare”.

L’ex ministro del governo Conte II ha sottolineato l’importanza di questo momento. “Non vivete la scuola come il luogo dei voti e delle verifiche”, ha detto, “ma come uno spazio in cui scoprire chi siete, coltivare i vostri talenti e imparare a stare con gli altri. A tutti auguro un anno ricco di soddisfazioni, di incontri e di nuove scoperte. E agli studenti dico soprattutto: non abbiate paura di sognare in grande. La scuola”, ha concluso Azzolina, “è qui anche per aiutarvi a trasformare quei sogni in possibilità“.