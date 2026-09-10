Dirigenti scolastici, novità e adempimenti per il nuovo anno scolastico 2026/27 – DIRETTA ore 17:00

L’anno scolastico 2026/27 è al via e per i dirigenti scolastici e i loro collaboratori si prospettano novità e adempimenti a cui far fronte. Diverse come sempre le problematiche e le criticità da affrontare.

Ma come deve affrontare il dirigente queste criticità? Le Indicazioni Nazionali prospettano diversi scenari, come adempiere a ciò? Quali novità sugli Istituti Tecnici?

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo e di tanto altro parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 17:00. Ospiti i dirigenti scolastici Anna Maria Di Falco ed Egidio Pagano. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.