Inizio Scuola. Bianchi: si dia priorità alla vaccinazione del personale scolastico

Come ha annunciato il nostro direttore Alessandro Giuliani si va verso le corsie preferenziali per la vaccinazione del personale scuola e degli studenti.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Prosegue la campagna vaccinale, con priorità al personale scolastico. È importante che venga fatto ogni sforzo per raggiungere la più alta copertura possibile, in modo da garantire una maggiore sicurezza a tutte e tutti al rientro. La vaccinazione è un atto di responsabilità collettiva”.

Il comunicato del Mi informa: “Investiti 1,680 miliardi per la sicurezza. Fare ogni sforzo per proseguire campagna vaccinale”.

Interventi per garantire la scuola in sicurezza, sono quelli stabiliti dal Dl Sostegni bis che andrà presto in conversione. Il ministero precisa: Sono stati inoltre stanziati 400 milioni per attivare ulteriori incarichi temporanei di personale ATA e docente, in particolare per il recupero degli apprendimenti. Sul trasporto scolastico, prosegue il lavoro dei tavoli prefettizi di coordinamento ed è costante il raccordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. Sempre nel Decreto Sostegni bis sono previsti 450 milioni per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico. Le scuole potranno inoltre accedere al fondo di 50 milioni destinato a finanziare anche i piani per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli studenti.

Sul tema, il Ministro: “Il Ministero è da tempo al lavoro per il rientro a settembre in presenza e in sicurezza. È un obiettivo che il Governo ha perseguito sin dal proprio insediamento. Già negli scorsi mesi, quando abbiamo affrontato la seconda ondata pandemica abbiamo comunque voluto che le bambine e i bambini della primaria potessero andare a scuola in presenza. E abbiamo ridotto al minimo l’utilizzo della formazione a distanza per tutti gli altri – sottolinea il Ministro Bianchi. L’impegno in questa direzione è testimoniato anche dalle risorse stanziate nei recenti provvedimenti del Governo: 1,680 miliardi in totale per il rientro in sicurezza a settembre”.