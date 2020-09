Inizio scuola, didattica a distanza per la scuola primaria?

Quale didattica a distanza per la scuola primaria? Nei vari documenti ministeriali che regolamentano la didattica a distanza l’indicazione perentoria quanto a didattica a distanza riguarda la scuola secondaria di secondo grado. Ciò significa che a meno di ulteriori lockdown, solo la scuola secondaria di secondo grado ha l’obbligo di alternare scuola in presenza e scuola a distanza, in una progettazione complementare, i cui tratti vengono declinati nel dettaglio all’interno delle linee guida sulla Didattica Integrata Digitale.

E nella scuola primaria?

La scuola primaria è chiamata a fare didattica a distanza solo davanti a un’emergenza sanitaria. In questo caso le indicazioni ministeriali distinguono tra la prima classe della scuola primaria e le altre classi: alle classi prime infatti è richiesto di assicurare almeno 10 ore settimanali di DaD in modalità sincrona, per il gruppo classe, insomma; le altre classi, dalla seconda alla quinta, dovrebbero assicurare 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, nonché proposte in modalità asincrona o in piccoli gruppi secondo le metodologie ritenute più idonee, con predilezione per la classe capovolta, la didattica breve e altro genere di approcci innovativi.