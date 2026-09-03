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Docenti
03.09.2026

Ricorso per l’assunzione dei docenti dalle graduatorie provinciali per le supplenze

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Com’è noto, sono in corso le assunzioni dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per l’anno scolastico 2026/2027.

Tuttavia, molti docenti non hanno ottenuto la cattedra e sono stati scavalcati da altri docenti con un punteggio inferiore rispetto al proprio.

Per tali ragioni, è avviato il ricorso al fine di chiedere l’assunzione dei docenti dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Per ricevere le informazioni utili per aderire al presente ricorso proposto dallo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, è possibile compilare il presente link:

https://siriosolidoro.it/ricorso-per-lassunzione-dalle-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

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