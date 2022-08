Inizio scuola, Giannelli: “Poco personale e tanti compiti, serve 20% di addetti in più nelle segreterie”

Segreterie vuote, mancanza di personale e compiti che invece sono cresciuti. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, lancia l’allarme a poche settimane dall’inizio delle lezioni. In un’intervista al ‘Sole 24 Ore’ ha affermato: “Con l’autonomia è diminuito il personale amministrativo, mentre sono cresciuti compiti e adempimenti in capo alle scuole. La situazione rischia di esplodere. Abbiamo bisogno di un 10/20 % di addetti amministrativi in più nelle segreterie e dobbiamo formare i tanti bidelli che si spostano a lavorare nelle segreterie, pur non avendo le competenze necessarie”.

Il numero uno dell’Anp tocca anche l’argomento supplenze: “Per capire se il candidato è un bravo docente, dobbiamo valutare non solo le nozioni, ma anche altre competenze, incluse quelle motivazionali. Penso che le assunzioni debbano essere fatte dai singoli istituti che sanno cosa realmente serve, e non in modo centralizzato”.