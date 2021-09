Inizio scuola, i genitori che vanno a prendere i figli necessitano del green pass?

L’anno scolastico è appena iniziato e mancano due settimane prima del rientro in classe più di 8 milioni di studenti. Dal Ministero è confermato l’obbligo del green pass per docenti e personale Ata, ma adesso sono diversi i dubbi su questo aspetto. Chiunque venga dall’esterno e deve entrare a scuola, necessita di green pass? A questi dubbi prova a fare chiarezza la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia in un’intervista al Corriere della Sera.

Chi entra dall’esterno deve presentare il green pass?

Barbara Floridia chiarisce: “chi passa brevemente, direi di no. Come anche chi deve consegnare un pacco o rifornire la macchinetta del caffè. Ma chi entra e ci sta perché ci lavora, sì. Teniamo conto che per i genitori sono consigliati i colloqui online“.

La scuole non chiuderanno nemmeno in zona arancione o rossa?

La sottosegretaria risponde: “La scuola deve restare aperta sempre. Monitoreremo e valuteremo se ci sono casi molto gravi, ma altrimenti si va in presenza anche in zona arancione“.