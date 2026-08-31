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Attualità
31.08.2026

Inizio scuola, in Sicilia c’è una classe con una studentessa dopo 20 anni di chiusura

Redazione
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Dal 10 settembre riaprirà la scuola primaria di Ginostra, borgo dell’isola di Stromboli, nelle Eolie, chiusa da vent’anni. A frequentare la prima classe sarà la piccola Aisha, unica alunna della frazione, che ha compiuto sei anni lo scorso giugno.

Ad ospitare la nuova sezione sarà un immobile della parrocchia di San Vincenzo Ferreri, recentemente ristrutturato. L’edificio sarà concesso in comodato d’uso gratuito, senza limiti di durata, grazie a un accordo tra il Comune di Lipari e l’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela.

La richiesta di attivazione della sezione era stata presentata l’8 gennaio dalla giunta municipale di Lipari all’Ufficio scolastico provinciale di Messina, mentre il via libera della Regione era arrivato lo scorso 19 gennaio, dando così il via al percorso che ha portato alla riapertura della scuola.

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