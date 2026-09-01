Registrati
Diretta video

Prima ora - Notizie di martedì 1° settembre

Attualità
01.09.2026

“Nonni vigili” per la sicurezza davanti alle scuole: aperte le domande per candidarsi

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
I requisiti per partecipare
Orari e organizzazione del servizio

Con l’anno scolastico ormai alle porte, l’amministrazione comunale di Trento ha avviato una selezione rivolta ad associazioni e realtà del terzo settore disposte a occuparsi della vigilanza pedonale nei pressi delle scuole primarie, un servizio pensato per accompagnare in sicurezza bambine e bambini nei momenti di ingresso e uscita da scuola.

I requisiti per partecipare

Come annunciato al TGR Trento, possono rispondere all’avviso le associazioni che hanno sede legale nel capoluogo trentino e che operano principalmente sul territorio comunale. Le domande dovranno pervenire entro mercoledì 9 settembre, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal portale del Comune, nella sezione dedicata agli avvisi pubblici. La documentazione potrà essere consegnata direttamente agli uffici della Polizia locale in via Maccani 148, oppure fatta pervenire per raccomandata A/R o tramite PEC.

Orari e organizzazione del servizio

Chi verrà selezionato dovrà garantire la propria presenza per tutta la durata dell’anno scolastico 2026/2027, dal lunedì al venerdì, assicurando un volontario per ogni punto di controllo individuato. La copertura richiesta parte da 25 minuti prima del suono della campanella d’ingresso, fino a 5 minuti dopo l’inizio delle lezioni; per l’uscita, invece, il presidio dovrà iniziare 5 minuti prima del termine delle attività didattiche e proseguire per almeno altri 20 minuti. Le associazioni dovranno inoltre farsi carico di individuare un sostituto ogni volta che il volontario titolare non potrà essere presente, in modo da non lasciare scoperti i turni previsti.

Per ogni turno svolto è previsto un contributo economico di 4 euro, riconosciuto alle associazioni a titolo di rimborso per le spese organizzative, di trasporto e di segreteria sostenute per la gestione del servizio.

inizio anno scolasticoNonni

Scuola, si riparte con più novità: prof favorevoli a collegi online e assicurazione sanitaria, no a consenso informato e nuovi programmi nazionali I ciclo – Esiti SONDAGGIO

Inizio scuola con benzina a 2 euro, bollette maxi, spesa top per famiglie. L’on. Sasso (Fn): il Governo latita, vuole escludere Vannacci e aiuta Zelensky

Collegio docenti, cos’è? La guida per i neoassunti, ecco cosa si decide

Inizio scuola, consenso informato, indicazioni nazionali, le novità a.s. 2026/27. Collegi a distanza, USB Scuola: “Troppi punti critici”. Sei d’accordo? SONDAGGIO

Inizio scuola, le novità a.s. 2026/27: consenso informato, collegi online, nuove indicazioni nazionali: sei d’accordo? SONDAGGIO

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

“Nonni vigili” per la sicurezza davanti alle scuole: aperte le domande per candidarsi

Redazione

Galiano: mestiere dei dirigenti sempre più complesso, i docenti sono soli. Nessun preside ha ormai più tempo per vedere le piccole cose

Redazione

Scuola, si riparte con più novità: prof favorevoli a collegi online e assicurazione sanitaria, no a consenso informato e nuovi programmi nazionali I ciclo – Esiti SONDAGGIO

Redazione

E-mail “in chiaro” a dipendenti e sindacati, il Garante Privacy ammonisce una scuola per aver diffuso gli indirizzi di posta elettronica personali

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata