“Nonni vigili” per la sicurezza davanti alle scuole: aperte le domande per candidarsi

Con l’anno scolastico ormai alle porte, l’amministrazione comunale di Trento ha avviato una selezione rivolta ad associazioni e realtà del terzo settore disposte a occuparsi della vigilanza pedonale nei pressi delle scuole primarie, un servizio pensato per accompagnare in sicurezza bambine e bambini nei momenti di ingresso e uscita da scuola.

I requisiti per partecipare

Come annunciato al TGR Trento, possono rispondere all’avviso le associazioni che hanno sede legale nel capoluogo trentino e che operano principalmente sul territorio comunale. Le domande dovranno pervenire entro mercoledì 9 settembre, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal portale del Comune, nella sezione dedicata agli avvisi pubblici. La documentazione potrà essere consegnata direttamente agli uffici della Polizia locale in via Maccani 148, oppure fatta pervenire per raccomandata A/R o tramite PEC.

Orari e organizzazione del servizio

Chi verrà selezionato dovrà garantire la propria presenza per tutta la durata dell’anno scolastico 2026/2027, dal lunedì al venerdì, assicurando un volontario per ogni punto di controllo individuato. La copertura richiesta parte da 25 minuti prima del suono della campanella d’ingresso, fino a 5 minuti dopo l’inizio delle lezioni; per l’uscita, invece, il presidio dovrà iniziare 5 minuti prima del termine delle attività didattiche e proseguire per almeno altri 20 minuti. Le associazioni dovranno inoltre farsi carico di individuare un sostituto ogni volta che il volontario titolare non potrà essere presente, in modo da non lasciare scoperti i turni previsti.

Per ogni turno svolto è previsto un contributo economico di 4 euro, riconosciuto alle associazioni a titolo di rimborso per le spese organizzative, di trasporto e di segreteria sostenute per la gestione del servizio.