Inizio scuola, per il controllo Green pass pronta la piattaforma. Scongiurate le file?

Mentre cresce oltre il 93% la percentuale del personale della scuola vaccinato e il dato aumenterà ancora nei prossimi giorni, secondo quanto previsto da giorni, domani 13 settembre, con l’inizio delle lezioni in presenza in molte Regioni, entrerà in funzione la nuova piattaforma per il controllo del Green Pass per il personale docente e ATA.

Scongiurate quindi tutte le ipotesi pessimistiche di file e perdita di tempo per i controlli prima di entrare in classe che erano state paventate sui social da alcuni docenti, niente di tutto questo, garantita anche la privacy del personale, infatti la piattaforma ha avuto nei giorni scorsi la preventiva approvazione del Garante della Privacy.

La piattaforma è quindi pronta e collaudata già dal 4 settembre, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, per svolgere i controlli previsti dal DL 111/2021, si collegherà al sito del Ministero dell’Istruzione ogni giorno e potrà immediatamente verificare lo stato di validità della Certificazione del personale della scuola in servizio quel giorno con un semaforo verde e rosso, in caso di semaforo rosso scatteranno le verifiche.

Il possesso del Green Pass al momento è previsto fino al 31 dicembre.

Mentre oltre il 93,2% dei docenti e degli ATA risulta vaccinato, anche il 60% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni sono già vaccinati, lo ha dichiarato ieri il Ministro Roberto Speranza in occasione dell’inizio delle lezioni.

Intanto per entrare in un istituto scolastico tutti ormai dovranno esibire il Certificato Verde, non solo gli insegnanti e gli ATA ma anche i fornitori, il personale delle mense e i genitori, saranno i Dirigenti Scolastici o loro delegati a verificare il possesso del Green Pass.

Scuola Bene Comune