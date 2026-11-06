Snodi formativi sull’IA, l’ANP chiede la proroga del 31 dicembre e indicazioni certe sulle piattaforme GPU e SIF2127

L’ANP chiede al Ministero di prorogare il termine del 31 dicembre 2026 per concludere i percorsi degli snodi formativi sull’intelligenza artificiale e di fornire indicazioni certe sulle piattaforme GPU e SIF2127. L’associazione dei dirigenti segnala il carico concentrato in pochi mesi per le scuole coinvolte.

Il progetto finanziato con il PNRR

Con il D.M. 11 novembre 2025, n. 219, e l’Avviso prot. n. 73226 del 27 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato 100 milioni di euro del PNRR agli snodi formativi territoriali sull’intelligenza artificiale. Le scuole aderenti devono organizzare percorsi per tutto il personale, la formazione dei formatori, laboratori con gli studenti, l’apertura agli istituti della regione e il rilascio di almeno cinquanta attestati, oltre a selezionare esperti e tutor.

La richiesta di proroga

Secondo l’ANP, dopo la pubblicazione a maggio dell’elenco delle scuole finanziate, le attività si concentrano in pochi mesi, sovrapponendosi all’avvio dell’anno scolastico e ad altre scadenze di rendicontazione. I dirigenti affrontano il carico con dedizione, insieme a docenti, DSGA e segreterie già messi a dura prova. Il termine del 31 dicembre 2026 rischia, sostiene l’associazione, di trasformare un’iniziativa di valore in “una corsa all’attestato”. Da qui la richiesta di proroga, nei limiti del cronoprogramma del Piano, per completare i percorsi con la qualità dovuta.

Piattaforme e indicazioni alle scuole

L’ANP chiede indicazioni chiare e tempestive sulla piattaforma GPU del PON 2014-2020 e sul sistema SIF2127 del PN 2021-2027, per rendicontazione e gestione dei percorsi in corso, così da dare “serenità alle scuole”. Nel frattempo suggerisce alle scuole di documentare ogni difficoltà di accesso con schermate datate, da acquisire al protocollo, e di registrare le presenze su elenchi cartacei firmati e protocollati. Invita infine i dirigenti a segnalare le difficoltà incontrate, che porterà all’attenzione dell’Amministrazione.