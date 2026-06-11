Insegnare ai bambini i rischi e i pericoli di terremoti, alluvioni e incendi: “Corri il rischio”, il videogame lanciato da Save the Children

Un videogame interattivo e dinamico per insegnare ai bambini rischi e pericoli in situazioni d’emergenza e adottare misure di autoprotezione in caso di terremoto, alluvione, incendio e crisi ambientali. Si chiama “Corri il rischio” ed è un progetto lanciato da Save the Children, in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, istituita dalle Nazioni Unite.

Si tratta di un edu-game realizzato in collaborazione con Code This Lab destinato a bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni e ha l’obiettivo di trasformare l’apprendimento in avventura e offrire un’esperienza educativa immersiva. Gioco fruibile sia da dispositivi mobili che da PC.

Una dinamica di gioco veloce e coinvolgente, i piccoli gamer attraversano quattro scenari di rischio ispirati a situazioni reali: alluvione, incendio boschivo, terremoto e crisi ambientali. Nel gioco i partecipanti devono evitare pericoli e completare alcune sfide legate a ciascuno scenario d’emergenza, imparando a riconoscere rischi e adottare comportamenti sicuri.

“Il gioco è la scintilla dell’apprendimento – spiega Francesca Valla, insegnante e autrice – se vogliamo che quel gioco possa diventare un’occasione per capire il mondo e approfondire certi temi, dobbiamo sederci accanto a nostro figlio e giocare insieme a lui”.

Il gioco, da oggi è disponibile gratuitamente qui

Il video di “Corri il rischio” è disponibile a questo link