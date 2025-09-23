Intelligenza Artificiale a scuola e lingue straniere: come può aiutare i docenti? Cosa è emerso dal British School Day a Catania

Sabato 20 settembre si è tenuto, nell’Aula Magna dell’Istituto Polivalente Valdisavoia di Catania, il British School Day, un evento formativo di notevole interesse dedicato all’insegnamento della lingua inglese e alle opportunità offerte dalle certificazioni Cambridge. All’iniziativa hanno aderito numerosi dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, motivati a confrontarsi con esperti del settore sull’insegnamento delle lingue straniere con il supporto dell’Intelligenza Artificiale (IA). Robert Martinez, noto docente, formatore di docenti esaminatori Cambridge, e Ambasciatore del Gruppo IA and Technology del Tesol Conference, ha guidato l’incontro illustrando le nuove metodologie e le prospettive legate all’innovazione tecnologica.

IA e lingue straniere, uno strumento utile?

Martinez ha focalizzato la sua analisi sulla necessità di migliorare la capacità comunicativa degli studenti, un aspetto che, nonostante anni di studio, non sempre raggiunge i livelli adeguati. Tale miglioramento è cruciale per permettere la mobilità in Paesi europei ed extraeuropei, sia per il proseguimento degli studi sia per le opportunità lavorative. Il relatore ha posto l’accento sull‘impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla scuola, prevedendo cambiamenti radicali che incideranno sulla società, sui settori lavorativi e, in particolare, sul processo di insegnamento-apprendimento.

Ha spiegato che l’IA può rappresentare uno strumento fondamentale per i docenti, in quanto consente di potenziare le prestazioni professionali e di elevare la qualità dell’offerta formativa, soprattutto in termini di personalizzazione dell’insegnamento, di progettazione e di valutazione. Inoltre, l’IA può contribuire a una semplificazione dei complessi adempimenti burocratici che spesso gravano sulla scuola, rendendo il lavoro meno oneroso.

Linee Guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale, cosa cambia?

In questo contesto di rapida evoluzione, Martinez ha presentato le Linee Guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, un documento recentemente pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo di queste Linee Guida è fornire un quadro di riferimento strutturato per l’adozione responsabile e consapevole dei sistemi di IA nelle scuole, rivolgendosi a tutti gli attori del sistema: dirigenti, docenti, personale amministrativo e studenti.

Martinez ha specificato i dettagli riguardanti i principi di riferimento, i requisiti etici, tecnici e normativi, e le istruzioni operative per la gestione dei rischi associati all’uso dell’IA. A livello normativo più ampio, ha richiamato l’attenzione su documenti programmatici di respiro internazionale, europeo e nazionale, tra cui l’AI Act del Parlamento europeo e del Consiglio. Il convegno si è concluso con la ferma proposta da parte dei dirigenti e dei docenti presenti di continuare a lavorare in sinergia, anche attraverso azioni di rete, per affrontare e cogliere al meglio le sfide introdotte dalle nuove tecnologie.

