Insegnare nei quartieri a rischio, come la musica può riportare a scuola gli studenti: intervista alla docente Marcella Messina

Una passione, innanzitutto quella. Per l’insegnamento, per trasmettere qualcosa ai ragazzi, e non ultimo per riportarli a scuola, allontanandoli da situazioni poco piacevoli. Lei è Marcella Messina, una docente siciliana con una lunga gavetta nelle scuole di provincia e un grande impegno nelle scuole dei quartieri a rischio di Catania.

Tanti ostacoli certo, ma anche la capacità di attirare, attraverso la musica, i ragazzi, puntando sulla voglia di impegnarsi in qualcosa e scoprendo a volte qualche talento nascosto. Una lotta, non tanto celata, alla dispersione scolastica, che in Sicilia e a Catania, tocca punte elevatissime, tra le più alte in Italia. Tanta forza di volontà, anche extra orario di lavoro e dunque non retribuita, ma la soddisfazione di veder sorridere i propri alunni.

Ecco la nuova puntata di Logos, storie e parole sulla scuola.